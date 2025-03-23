Главый соперник Эрдогана арестован в Стамбуле
Мэр Стамбула Имамоглу арестован по обвинению в коррупции и связях с террористами
Экрем Имамоглу. Обложка © wikipedia.org
В Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Об этом сообщает издание Soz Sakaraya. Всего выданы ордера в отношении ста человек, сторонников чиновника.
Имамоглу руководит Стамбулом с 2019 года. Он позиционирует себя в качестве лидера оппозиционного течения и критикует политику турецкого президента Реджепа Эрдогана. Имамоглу — член Республиканской народной партии (РНП), в которой также состоит Кемаль Кылычдароглу, боровшийся за кресло президента на предыдущих выборах.
Как писал ранее Life.ru, ордер на арест Имамоглу был выдан ещё 19 марта. В его доме уже произведён обыск, а сам мэр был доставлен в зал суда в сопровождении полиции. Арестован и советник политика Мурат Онгун. Имамоглу свою вину не признал и отказался «сдаваться». В Турции чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. В Анкаре сторонники Имамоглу устроили протесты в его поддержку и требуют прекратить уголовное преследование оппозиционера.