Главый соперник Эрдогана арестован в Стамбуле

В Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Об этом сообщает издание Soz Sakaraya. Всего выданы ордера в отношении ста человек, сторонников чиновника.

Имамоглу руководит Стамбулом с 2019 года. Он позиционирует себя в качестве лидера оппозиционного течения и критикует политику турецкого президента Реджепа Эрдогана. Имамоглу — член Республиканской народной партии (РНП), в которой также состоит Кемаль Кылычдароглу, боровшийся за кресло президента на предыдущих выборах.