Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией
Участники протестов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали ломать металлические преграды и столкнулись с полицейскими в Анкаре.
Протесты в Стамбуле. Видео © X / Shiaofmehdi
Как пишут местные, множество протестующих в районе Кызылай, расположенном в центре Анкары, начали ломать металлические барьеры и столкнулось с полицейскими. Правоохранительные органы сбили на землю нескольких участников демонстрации, уже есть случаи задержания.
Ранее Life.ru сообщал, что в Турции выдали ордер на арест Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции и содействии РПК. Имамоглу является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. После его ареста тысячи людей вышли на протесты против действующей власти.
X / Shiaofmehdi