Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией

Участники протестов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали ломать металлические преграды и столкнулись с полицейскими в Анкаре.

Как пишут местные, множество протестующих в районе Кызылай, расположенном в центре Анкары, начали ломать металлические барьеры и столкнулось с полицейскими. Правоохранительные органы сбили на землю нескольких участников демонстрации, уже есть случаи задержания.