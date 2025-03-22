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22 марта, 19:19

Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией

Участники протестов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали ломать металлические преграды и столкнулись с полицейскими в Анкаре.

Протесты в Стамбуле. Видео © X / Shiaofmehdi

Как пишут местные, множество протестующих в районе Кызылай, расположенном в центре Анкары, начали ломать металлические барьеры и столкнулось с полицейскими. Правоохранительные органы сбили на землю нескольких участников демонстрации, уже есть случаи задержания.

Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами
Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами

Ранее Life.ru сообщал, что в Турции выдали ордер на арест Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции и содействии РПК. Имамоглу является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. После его ареста тысячи людей вышли на протесты против действующей власти.

Обложка ©

X / Shiaofmehdi

Александра Мышляева
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