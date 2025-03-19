Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула

В Стамбуле прокуратура выдвинула обвинение в коррупции и связях с террористами против мэра города Экрема Имамоглу и ещё более сотни лиц. Об этом докладывает телеканал NTV со ссылкой на соответствующие заявления ведомства.

По данным следствия, речь идёт о сотрудничестве местных властей с политическим крылом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Предполагается, что мэр перед выборами вступил в альянс с фракцией, в результате чего радикалы влияли на политику города. Также Имамоглу и его окружение обвиняют в махинациях с госзакупками, вымогательстве и взятках.