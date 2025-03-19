Стало известно, в чём подозревается задержанный мэр Стамбула
NTV: Мэр Стамбула Имамоглу подозревается в коррупции и содействии РПК
Экрем Имамоглу. Обложка © ТАСС / Zuma
В Стамбуле прокуратура выдвинула обвинение в коррупции и связях с террористами против мэра города Экрема Имамоглу и ещё более сотни лиц. Об этом докладывает телеканал NTV со ссылкой на соответствующие заявления ведомства.
По данным следствия, речь идёт о сотрудничестве местных властей с политическим крылом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Предполагается, что мэр перед выборами вступил в альянс с фракцией, в результате чего радикалы влияли на политику города. Также Имамоглу и его окружение обвиняют в махинациях с госзакупками, вымогательстве и взятках.
Напомним, ранее в Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Несколько дней назад Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу по соответствующему запросу генеральной прокуратуры страны. Оказалось, что он поддельный. Градоначальник считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах главы государства. Однако по турецким законам баллотироваться могут лишь кандидаты с высшим образованием.