РПК объявила о прекращении огня с Турцией, пишут СМИ

Признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Анкарой после соответствующего заявления её лидера Абдуллы Оджалана. Об этом сообщил телеканал AHaber со ссылкой на руководящий комитет РПК.

«Мы согласны с содержанием призыва (Оджалана. — Прим. Life.ru) и заявляем, что с нашей стороны будем соблюдать и выполнять его требования. Объявляем о прекращении огня, начиная с субботы», — подчеркнули в РПК.

Напомним, в январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует принять меры против террористических организаций в Сирии. По его словам, страна будет осуществлять превентивные действия против всех террористических групп, включая РПК/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещённая в Турции) и ИГИЛ*.