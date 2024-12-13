Эрдоган сделал громкое заявление по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил о намерении Турции предпринять меры против террористических организаций в Сирии, подчеркивая, что страна не допустит ослабления борьбы с ИГИЛ*.

Эрдоган отметил, что Турция будет принимать превентивные меры против всех террористических групп, в частности РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГИЛ*, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны. Он подчеркнул, что Турция, как единственная страна НАТО, которая непосредственно сражалась с ИГИЛ*, не позволит РПК и её подразделениям использовать текущую ситуацию в своих интересах.

Кроме того, президент Эрдоган отметил, что Турция с самого начала поддерживала сохранение территориальной целостности и единства Сирии, призвав международное сообщество к совместной работе по восстановлению и реконструкции этой страны.