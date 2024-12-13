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Регион
13 декабря, 08:20

Эрдоган сделал громкое заявление по Сирии

Эрдоган пообещал Блинкену защитить Турцию от угроз в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре в четверг заявил о намерении Турции предпринять меры против террористических организаций в Сирии, подчеркивая, что страна не допустит ослабления борьбы с ИГИЛ*.

Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Сирии
Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Сирии

Эрдоган отметил, что Турция будет принимать превентивные меры против всех террористических групп, в частности РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ИГИЛ*, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны. Он подчеркнул, что Турция, как единственная страна НАТО, которая непосредственно сражалась с ИГИЛ*, не позволит РПК и её подразделениям использовать текущую ситуацию в своих интересах.

Кроме того, президент Эрдоган отметил, что Турция с самого начала поддерживала сохранение территориальной целостности и единства Сирии, призвав международное сообщество к совместной работе по восстановлению и реконструкции этой страны.

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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии перешла к оппозиционной «Сирийской национальной армии». Города оказались под контролем курдских формирований, поддерживаемых США. Лидер страны согласился оставить свой пост и покинул Сирию. Ему было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Кремль не раскрывает детали эвакуации Асада.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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AP/TASS

Алексей Берковиц
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