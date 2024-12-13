На Западе заявили об увеличении значимости победы на Украине для России после одного события
WSJ: Для России возросла важность победы на Украине после падения режима Асада
Падение режима Башара Асада, одного из ключевых союзников Москвы в Сирии, усилило значение победы России в Украине. Об этом заявил Олег Игнатов, старший аналитик по России в International Crisis Group, в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
Издание подчеркивает, что ситуация в Сирии негативно сказалась на статусе России как геополитического игрока, что вызывает вопросы о том, как это повлияет на возможные переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Некоторые аналитики считают, что Москва будет стремиться активнее действовать как на фронте, так и за столом переговоров, чтобы продемонстрировать свою решимость.
«Если ситуация в Сирии о чем-то говорит, то это лишь подчеркивает важность Украины для Путина. Если он не рискнул все поставить на карту из-за Сирии, то Украина — это тот фронт, где он намерен достичь своих целей», — отметил эксперт.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии перешла к оппозиционной «Сирийской национальной армии». Города оказались под контролем курдских формирований, поддерживаемых США. Лидер страны согласился оставить свой пост и покинул Сирию. Ему было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Кремль не раскрывает детали эвакуации Асада.
Kandinsky 3.1 / Life.ru