На Западе заявили об увеличении значимости победы на Украине для России после одного события

Падение режима Башара Асада, одного из ключевых союзников Москвы в Сирии, усилило значение победы России в Украине. Об этом заявил Олег Игнатов, старший аналитик по России в International Crisis Group, в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Издание подчеркивает, что ситуация в Сирии негативно сказалась на статусе России как геополитического игрока, что вызывает вопросы о том, как это повлияет на возможные переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Некоторые аналитики считают, что Москва будет стремиться активнее действовать как на фронте, так и за столом переговоров, чтобы продемонстрировать свою решимость.