Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главным условием для урегулирования ситуации в Сирии является соблюдение территориальной целостности страны. Также он отметил, что Анкара не потерпит терроризма в соседнем государстве.

«Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии — главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии», — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.