Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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Регион
9 декабря, 18:37

Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главным условием для урегулирования ситуации в Сирии является соблюдение территориальной целостности страны. Также он отметил, что Анкара не потерпит терроризма в соседнем государстве.

«Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии — главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии», — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабмина.

Турецкий лидер добавил, что после смены власти наблюдается тенденция к возвращению сирийских беженцев из Турции на родину. Чтобы облегчить этот процесс, Анкара открыла пограничный переход Яйладагы, расположенный на границе с Сирией.

Напомним, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» взяла под контроль город Манбидж. Вчера, 8 декабря, вооружённая сирийская оппозиция захватила столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло и уехал из страны. По личному приказу президента России Владимира Путина ему предоставили укрытие в Москве. В МИД отметили, что РФ не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США.

Премьер Сирии заявил, что рассчитывает на отмену санкций после смены власти в стране
Премьер Сирии заявил, что рассчитывает на отмену санкций после смены власти в стране
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Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Полина Никифорова
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