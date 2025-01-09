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9 января, 06:05

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции в Сирии

Hurriyet: Турция начала обратный отсчёт до военных действий в Сирии против курдов

Турция начала обратный отсчёт до новой военной операции против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, переговоров с боевиками не будет. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.

«До сих пор дипломатии давали время. Но песочные часы на исходе. С этого момента начинается обратный отсчёт времени до военных действий», — объявило издание.

По сведениям газеты, Анкара и новые власти САР больше не станут вести переговоры с курдскими формированиями, хотя те на диалог ещё настроены.

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Стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов

В 2022-2023 годы Турция уже проводила против Рабочей партии Курдистана выходящую за рамки границ государства военную операцию. «Коготь-замок» тогда была направлена на очистку от крудов Сирии и Ирака. После свержения президента Сирии Башара Асада и его эвакуации с семьёй в Москву Анкара объявила о намерении искоренить Рабочую партию Курдистана. СМИ писали, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган задумал присоединить к стране пять городов САР.

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Wikipedia / SRA Alan Port

Андрей Бражников
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