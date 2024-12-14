Османская империя 2.0: Эрдоган задумал присоединить к Турции пять городов Сирии

В прошлом города сирийские города Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка находились под властью Османской империи. Это обстоятельство, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подразумевает их возвращение в состав Турции. В своём выступлении в Сакарье Эрдоган также отметил, что Анкара планирует пересмотреть итоги Первой мировой войны.

Заявление о желании отхватить территории САР впервые прозвучали из уст Эрдогана. Всего несколько дней назад он утверждал, что ключевым условием для разрешения конфликта в Сирии является сохранение территориальной целостности страны. Турецкий президент также отметил, что после изменения власти наблюдается тенденция к возвращению сирийских беженцев из Турции в их страну.