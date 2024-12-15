Турция донесла до США цель ликвидации РПК в Сирии

Анкара передала Вашингтону свою цель — искоренить Рабочую партию Курдистана (РПК) в Сирии и требует «пересмотра позиции» от американской стороны. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Нашим приоритетом является уничтожение террористической организации РПК. Мы чётко сообщили об этом нашим американским партнёрам. Ожидаем, что они переосмыслят свою позицию», — приводит слова министра газета Star.

Гюлер уточнил, что сирийский народ, новая администрация государства и Турция не позволят членам РПК функционировать в Сирии.