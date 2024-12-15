Турция не видит признаков ухода российского военного контингента из Сирии

По информации Анкары, военный контингент Армии России остаётся в Сирии и вряд ли покинет страну в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Минобороны Турции Яшар Гюлер.

«Нет явных признаков того, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Они могут перебазировать некоторые корабли в Россию для обслуживания. Я не думаю, что они уйдут оттуда прямо сейчас. Они сделают всё, что в их силах, чтобы остаться», — цитирует чиновника телеканал TRT.