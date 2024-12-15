Турция не видит признаков ухода российского военного контингента из Сирии
Глава МО Турции Гюлер: РФ остаётся в Сирии и вряд ли скоро покинет страну
По информации Анкары, военный контингент Армии России остаётся в Сирии и вряд ли покинет страну в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Минобороны Турции Яшар Гюлер.
«Нет явных признаков того, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Они могут перебазировать некоторые корабли в Россию для обслуживания. Я не думаю, что они уйдут оттуда прямо сейчас. Они сделают всё, что в их силах, чтобы остаться», — цитирует чиновника телеканал TRT.
Напомним, российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Тем временем в ГД призвали не волноваться за находящихся там наших бойцов.
ТАСС / Вадим Савицкий