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Регион
15 декабря, 10:13

Турция не видит признаков ухода российского военного контингента из Сирии

Глава МО Турции Гюлер: РФ остаётся в Сирии и вряд ли скоро покинет страну

По информации Анкары, военный контингент Армии России остаётся в Сирии и вряд ли покинет страну в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Минобороны Турции Яшар Гюлер.

«Нет явных признаков того, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Они могут перебазировать некоторые корабли в Россию для обслуживания. Я не думаю, что они уйдут оттуда прямо сейчас. Они сделают всё, что в их силах, чтобы остаться», — цитирует чиновника телеканал TRT.

Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии
Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии

Напомним, российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Тем временем в ГД призвали не волноваться за находящихся там наших бойцов.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Юрий Лысенко
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