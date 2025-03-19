В Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу, он уже доставлен в суд

В Турции выдали ордер на арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его в ходе операции и уже доставили в суд. Об этом сообщает газета Sabah.

«В рамках операции был выдан ордер на задержание мэра Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна», — говорится в сообщении.

В доме действующего мэра Стамбула был произведён обыск, а сам чиновник доставлен в зал суда в сопровождении полиции. Телеканал CNN Türk передаёт слова Имамоглу, заявившего, что он «не намерен сдаваться» перед давлением властей.

Несколько дней назад Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу по соответствующему запросу генеральной прокуратуры страны. Там объяснили, что документы мэра Стамбула об образовании не имеют юридической силы, уточнив, что перевод Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре был невозможен, так как заведение на острове в то время не было официально признано Турцией. Данный факт препятствует его выдвижению на пост президента страны.