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Регион
11 января, 22:56

Эрдоган намекнул на возможность участия в новых выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Х / Recep Tayyip Erdoğan

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Х / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на возможность своего участия в следующих президентских выборах. Такой сигнал прозвучал во время его выступления на митинге в провинции Шанлыурфа, где он встретился с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом.

После исполнения песни вместе с главой государства певец задал вопрос, готов ли Эрдоган снова участвовать в выборах. На это президент ответил: «С вами я готов», что многие местные СМИ восприняли как намёк к такому шагу.

По законодательству Турции, для переизбрания Эрдогана понадобится либо внесение изменений в конституцию, либо объявление досрочных выборов. При этом правящая Партия справедливости и развития исключает возможность досрочных выборов, но работает над проектом новой конституции, который планируется вынести на референдум.

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Напомним, 8 января стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов, если члены РПК не сложат оружие, а также если последуют новые требования со стороны Запада. При этом не уточняется, о каких именно обязательствах идёт речь.

Артём Гапоненко
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