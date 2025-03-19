В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя за нарушение санкционного режима

В Лондоне состоится суд по делу экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, занимавшего этот пост в период с 2016 по 2019 год. Бывший чиновник обвиняется в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.

В материале уточняется, что Овсянников, а также его супруга и брат Алексей обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz, а также выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введённые санкции, о чём прокуроры сообщили в первый день судебных заседаний.

В 2022 году Овсянников уже задерживался по идентичному обвинению, однако был отпущен под залог. Затем в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС и не стал продлевать санкции в отношении экс-губернатора. Там посчитали, что после ухода в отставку Овсянников не имел связей с российскими властями и, следовательно, не оказывал влияния на ситуацию на Украине. В то же время в Великобритании рестрикции продлили.

В 2023-м Овсянников получил паспорт Британии, несмотря на санкции. Агентство уточняет, что экс-губернатор предоставил недостоверную информацию для открытия банковского счёта, куда его жена спустя всего несколько дней перевела в общей сложности £76 тысяч (около 830 тысяч рублей). На часть этих денег его брат Алексей затем приобрёл автомобиль, которым предположительно пользовался сам Овсянников, несмотря на рестрикции.