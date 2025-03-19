В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя за нарушение санкционного режима
Bloomberg: В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым
Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
В Лондоне состоится суд по делу экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, занимавшего этот пост в период с 2016 по 2019 год. Бывший чиновник обвиняется в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.
В материале уточняется, что Овсянников, а также его супруга и брат Алексей обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz, а также выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введённые санкции, о чём прокуроры сообщили в первый день судебных заседаний.
В 2022 году Овсянников уже задерживался по идентичному обвинению, однако был отпущен под залог. Затем в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС и не стал продлевать санкции в отношении экс-губернатора. Там посчитали, что после ухода в отставку Овсянников не имел связей с российскими властями и, следовательно, не оказывал влияния на ситуацию на Украине. В то же время в Великобритании рестрикции продлили.
В 2023-м Овсянников получил паспорт Британии, несмотря на санкции. Агентство уточняет, что экс-губернатор предоставил недостоверную информацию для открытия банковского счёта, куда его жена спустя всего несколько дней перевела в общей сложности £76 тысяч (около 830 тысяч рублей). На часть этих денег его брат Алексей затем приобрёл автомобиль, которым предположительно пользовался сам Овсянников, несмотря на рестрикции.
Семейство не признало за собой вины, пояснив, что не знали о введённых в отношении его санкциях, либо не знали, что ему нельзя получать финансовую помощь, заявили прокуроры. Однако сторона обвинения данным показаниям не верит.
Напомним, впервые о задержании бывшего главы Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова стало известно в феврале прошлого года. При нём правоохранители Лондона обнаружили значительную сумму наличных денег. Однако спустя две недели он был отпущен под залог. Недавно эпизод повторился. В британских санкционных списках экс-чиновник находится с 2017 года, ему запрещены любые финансовые операции на территории государства.