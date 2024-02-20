Лондонский суд освободил экс-губернатора Севастополя под залог
ТАСС: В Лондоне суд освободил экс-губернатора Севастополя Овсянникова под залог
Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Задержанного в Лондоне по подозрению в нарушении санкционного режима экс-губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрия Овсянникова освободили под залог. Суд начнёт рассматривать его дело по существу 10 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Предварительные слушания назначены на 5 марта. Также дополнительные процедурные слушания пройдут в марте, апреле, мае и июне. Ожидается, что подготовка к разбирательству займёт около года. При этом прокурор назвал обстоятельства дела очень простыми, осложняет же всё применяемое в данном случае законодательство.
В рамках выхода под залог Овсянников сдаст свои российский и британский паспорта, будет каждый день отмечаться в участке полиции лондонского района Брикстон, не сможет покидать страну и даже оформлять документы для этого, приближаться к аэропортам, вокзалам и портам, откуда можно выехать за рубеж. Кроме того, экс-глава российского региона обязан с девяти вечера до пяти утра быть дома и носить электронный браслет. На вопросы журналистов Овсянников и его адвокат отвечать отказались.
Напомним, 1 февраля стало известно, что 46-летний бывший глава Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне с кучей наличных денег. По данным СМИ, это произошло ещё 22 января. В британских санкционных списках экс-чиновник находится с 2017 года, ему запрещены любые финансовые операции на территории государства.