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31 января, 22:02

Экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне с кучей налички

Times: Полиция задержала экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Лондоне

Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Британская полиция нанесла неожиданный визит бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Экс-чиновника задержали по подозрению в преднамеренном обходе санкционных ограничений. Подробности инцидента приводит газета Times.

По данным издания, арест был произведён ещё 22 января. На момент задержания россиянин находился в своём доме в Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило журналистам, что Овсянников получал переводы на общую сумму более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 7,4 миллиона рублей). Также в жилище экс-губернатора нашли и изъяли ещё 75 тысяч фунтов наличными, которые были, предположительно, получены незаконным путём.

Бывший замминистра промышленности и торговли РФ находится в санкционных списках королевства с 2017 года. На территории Британии ему запрещены какие-либо финансовые операции.

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А ранее в Армении задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам в Ереване. Как сообщили в пресс-службе армянского СК, это произошло при его попытке бежать из страны.

Илья Пушкарев
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