Экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне с кучей налички

По данным издания, арест был произведён ещё 22 января. На момент задержания россиянин находился в своём доме в Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило журналистам, что Овсянников получал переводы на общую сумму более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 7,4 миллиона рублей). Также в жилище экс-губернатора нашли и изъяли ещё 75 тысяч фунтов наличными, которые были, предположительно, получены незаконным путём.