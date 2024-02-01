Экс-губернатор Севастополя задержан в Лондоне с кучей налички
Times: Полиция задержала экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Лондоне
Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Британская полиция нанесла неожиданный визит бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Экс-чиновника задержали по подозрению в преднамеренном обходе санкционных ограничений. Подробности инцидента приводит газета Times.
По данным издания, арест был произведён ещё 22 января. На момент задержания россиянин находился в своём доме в Лондоне. Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило журналистам, что Овсянников получал переводы на общую сумму более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 7,4 миллиона рублей). Также в жилище экс-губернатора нашли и изъяли ещё 75 тысяч фунтов наличными, которые были, предположительно, получены незаконным путём.
Бывший замминистра промышленности и торговли РФ находится в санкционных списках королевства с 2017 года. На территории Британии ему запрещены какие-либо финансовые операции.
А ранее в Армении задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам в Ереване. Как сообщили в пресс-службе армянского СК, это произошло при его попытке бежать из страны.