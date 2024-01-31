Жизнь по маслу: Чем известен владелец брендов Ideal и "Олейна", задержанный в Москве по запросу Армении В Москве по запросу Армении был задержан для беседы, а затем отпущен на свободу 55-летний миллиардер Карен Ванецян, который владеет крупнейшей российской компанией по производству масла, выпускающей бренды Ideal и "Олейна". Чем он знаменит и как живёт? 30 января, 21:41 Карен Ванецян. Коллаж © LIFE. Фото © Youtube / Эксоил Груп, © Maslenytsa.com

Как задержали и почему отпустили Карена Ванецяна

По данным телеграм-канала SHOT, миллиардера Карена Ванецяна, владеющего крупнейшей российской компанией по производству масла, остановили инспекторы ДПС, когда он ехал в автомобиле по Новому Арбату. Поводом для проверки стала информация, полученная от операторов систем видеонаблюдения и комплексов распознавания лиц. Согласно ей, Карен Ванецян находится в розыске правоохранительных органов Армении. Побеседовав с ним, отечественные силовики выяснили, что у него имеется паспорт России, а значит, выдаче другой стране он не подлежит. В итоге всё ограничилось передачей сведений об обнаружении разыскиваемого лица армянским спецслужбам — на этом инцидент был исчерпан, и Карен Ванецян поехал своей дорогой дальше.

Карена Ванецяна задержали, когда он ехал в авто по Новому Арбату. Фото © T.me / SHOT

Уголовное дело против Карена Ванецяна в Армении

По данным телеграм-канала SHOT, в 2018 году против Карена Ванецяна в Армении возбудили уголовное дело по статье местного УК "Отмывание денег с использованием должностных полномочий". Пару месяцев назад местная прокуратура подала его в международный розыск. На родине ему грозит от 6 до 12 лет тюрьмы. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрёл у армянского посла в Ватикане Микаэла Минасяна акции Зангезурского медно-молибденового комбината. Стоимость сделки составила всего $15,5 млн, хотя фактическая цена актива превышает $35 млн. Щедрый дисконт объяснялся просто: посол не имел права заниматься предпринимательством и распоряжаться комбинатом. Против него тоже возбудили дело, но по статье "Легализация имущества, добытого преступным путём".

В свою очередь, оппозиция режиму Никола Пашиняна считает, что преследование Карена Ванецяна ангажировано и сфабриковано. Такого же мнения придерживается и публично его высказывает двоюродный брат миллиардера Артур Ванецян, бывший глава Службы национальной безопасности Армении и выпускник российской Академии ФСБ.

Двоюродный брат Карена Ванецяна Артур Ванецян. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Արթուր Վանեցյան

Как Карен Ванецян к успеху шёл

Несмотря на своё богатство и влияние, Карен Ванецян неизвестен широкой публике в России. О его биографии данных нет. Как выяснил Лайф, он родился в Ереване и вырос в Харькове. Помимо российского, швейцарского и армянского паспортов у него есть ещё и украинский.

Первым большим успехом Ванецяна стало приобретение харьковского Пересечанского маслоэкстракционного завода в 1997 году. Вести бизнес ему помогали кузен Артур (будущий силовик) и родной брат Армен. Так прошли нулевые. В десятые братья занялись выпуском карт для оплаты общественного транспорта в Киеве и получали порядка 8,4% с каждой поездки на метро, трамвае и троллейбусе. Этот проект просуществовал около четырёх лет. По разным оценкам, за это время братья могли заработать до полумиллиарда гривен.

В 2012 году Карен Ванецян продал Пересечанский СЭЗ за $80 млн швейцарской компании Glencore. Именно в тот момент, по данным ряда СМИ, он получил гражданство Швейцарии. Вскоре коммерсант стал бенефициаром международного холдинга Exoil Group (со штаб-квартирой в Женеве), занимающегося покупкой и переработкой подсолнечника, а также логистикой. При этом все производственные мощности расположились в Липецкой области.

Завод по производству масла "Черноземье" в Липецкой области. Видео © Youtube / Эксоил Груп

В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей. Долгое время партнёром Ванецяна по этому бизнесу (с долей в 25%) был Михаил Зурабов, экс-посол России на Украине и бывший глава Минздрава РФ. Но полгода назад он вышел из состава соучредителей. В старом составе совета директоров Лайф также заметил другого российского экс-чиновника — Константина Ромодановского, бывшего главу Федеральной миграционной службы. Сейчас его имени на сайте холдинга нет.

Главными людьми в Exoil Group были Карен Ванецян, Михаил Зурабов и Константин Ромодановский. Фото © Web.archive.org

После начала СВО украинские журналисты напрямую назвали Карена Ванецяна гражданином Незалежной и обвинили его в получении доходов в "стране-агрессоре" России. По их словам, принадлежащий ему холдинг Exoil Group оперировал в том числе агропродукцией и с Украины.

К слову, у семьи Карена Ванецяна кое-что осталось в Харькове. Апартаменты в сталинке и студия в элитной новостройке.





Как Карен Ванецян приобрёл "Олейну"

Осенью 2022 года Карен Ванецян выкупил у американского концерна Bunge зарегистрированную в Москве компанию "Масленица" — это крупнейшее отечественное предприятие по производству масла со средними доходами около 30 млрд рублей в год. Цена сделки не разглашалась. Сам Ванецян утверждал, что заплатил лишь половину рыночной стоимости.

Для управления новым активом Ванецян учредил организацию "Агроинвест", на неё же была оформлена вся интеллектуальная собственность, включая товарные знаки "Олейна" и Ideal. Конечным собственником бизнеса сейчас числится не сам Ванецян, а гонконгский офшор Grenaldi Ltd.

В долгосрочной перспективе миллиардер планирует объединить Exoil Group и "Масленицу" в единый холдинг.

Производственные мощности "Масленицы" находятся в Воронеже. Фото © Maslenytsa.com

Почему Армения преследует миллиардера Ванецяна? 0 Если там возбудили дело, то всё верно Возможно, в деле есть политическая подоплёка Меня не интересует жизнь миллиардеров, у меня своих забот хватает

Авторы Егор Пережогин