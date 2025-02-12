Освобождённый в РФ Фогель заявил Трампу, что его помиловал Путин
Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump
Экс-сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель в беседе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что получил помилование от лидера РФ Владимира Путина. Встреча транслировалась на канале Белого дома в YouTube.
Защитник американца Дмитрий Овсянников рассказал, что его подопечного вывезли из ИК-2 под Рыбинском в Ярославской области 6 февраля, а через пять дней посадили на самолёт до США. Адвокат не знает, по какой именно процедуре Фогеля отпустили.
Во время встречи Трамп отметил, что благодарен Путину за такой жест с задержанным. Он добавил, что взамен Россия попросила «крайне мало», но не пояснил, что именно. В РФ освобождение иностранца никак не комментировали.
Напомним, что экс-сотрудника посольства США арестовали в Москве по подозрению в перевозке и хранении наркотиков в конце января 2022 года. Его осудили на 14 лет. А 11 февраля 2025-го Белый дом сообщил об освобождении и скором прибытии Фогеля на родину. Трамп заявил, что Россия отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг. Прилетев на родину, американец принялся целовать землю.