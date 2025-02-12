Освобождённый в РФ Фогель заявил Трампу, что его помиловал Путин

Экс-сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель в беседе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что получил помилование от лидера РФ Владимира Путина. Встреча транслировалась на канале Белого дома в YouTube.

Защитник американца Дмитрий Овсянников рассказал, что его подопечного вывезли из ИК-2 под Рыбинском в Ярославской области 6 февраля, а через пять дней посадили на самолёт до США. Адвокат не знает, по какой именно процедуре Фогеля отпустили.