Марк Фогель вернулся в США и сразу же встретился с Дональдом Трампом

Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель вернулся на родину после освобождения российскими властями. Американца по прибытии встретил Дональд Трамп. Кадрами из Вашингтона поделился Белый дом.

«Я ощущаю себя самым везучим человеком на Земле. Хочу, чтобы вы знали — я не герой, президент Трамп — герой», — сказал Фогель на встрече с президентом с банкой пива в руке.