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12 февраля, 05:02

Марк Фогель вернулся в США и сразу же встретился с Дональдом Трампом

Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump

Дональд Трамп и Марк Фогель. Обложка © X / President Donald J. Trump

Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель вернулся на родину после освобождения российскими властями. Американца по прибытии встретил Дональд Трамп. Кадрами из Вашингтона поделился Белый дом.

Бывший заключённый целует снег по прилёте. Фото © X / President Donald J. Trump

Бывший заключённый целует снег по прилёте. Фото © X / President Donald J. Trump

«Я ощущаю себя самым везучим человеком на Земле. Хочу, чтобы вы знали — я не герой, президент Трамп — герой», — сказал Фогель на встрече с президентом с банкой пива в руке.

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Напомним, что экс-сотрудника посольства США арестовали в Москве по подозрению в контрабанде и хранении наркотиков в конце января 2022 года. А 11 февраля 2025-го Белый дом сообщил об освобождении и скором прибытии Фогеля на родину. Трамп заявил, что Россия отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг.

Тимур Хингеев
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