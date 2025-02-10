Переговоры Шрёдингера: Найдено объяснение строгой секретности вокруг беседы Путина и Трампа
Политолог Марков: Путин и Трамп могли общаться через советников по громкой связи
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести переговоры через советников по громкой связи, не общаясь друг с другом напрямую. Такое объяснение строгой секретности вокруг разговора глав государств нашёл российский политолог Сергей Марков.
«Моё предположение, что они [переговоры] состоялись в таком формате: это были разговоры между советниками. Но президенты сидели рядом со своими советниками. И разговор шёл по громкой связи. Поэтому формально переговоров между Путиным и Трампом не было, а фактически были», — поделился аналитик в телеграм-канале
Как уже писал Life.ru, 9 февраля президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с Путиным. Сразу после Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о переговорах между лидерами. Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать беседу Путина и Трампа. А замминистра иностранных дел РФ сообщил, что стороны пока не пришли к соглашению о контактах на высшем уровне.