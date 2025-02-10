Переговоры Шрёдингера: Найдено объяснение строгой секретности вокруг беседы Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести переговоры через советников по громкой связи, не общаясь друг с другом напрямую. Такое объяснение строгой секретности вокруг разговора глав государств нашёл российский политолог Сергей Марков.

«Моё предположение, что они [переговоры] состоялись в таком формате: это были разговоры между советниками. Но президенты сидели рядом со своими советниками. И разговор шёл по громкой связи. Поэтому формально переговоров между Путиным и Трампом не было, а фактически были», — поделился аналитик в телеграм-канале