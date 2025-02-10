МИД положил конец спорам о том, говорили Путин с Трампом, или нет
Рябков заявили об отсутствии договорённостей о контактах Путина и Трампа
Москва и Вашингтон пока не пришли к соглашению о проведении контактов на высшем уровне. Об это заявил на пресс-конференции в понедельник Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Каналы связи, по его словам, действуют и остаются открытыми.
«У нас нет согласованных встреч на высоком политическом уровне. Это вполне реально, и мы готовы к этому, как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин», — отметил Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о проведенных переговорах между лидерами. Реакция Кремля последовала после того, как 9 февраля президент США заявил о первых переговорах с российским лидером касательно конфликта на Украине.
Life.ru