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10 февраля, 12:16

МИД положил конец спорам о том, говорили Путин с Трампом, или нет

Рябков заявили об отсутствии договорённостей о контактах Путина и Трампа

Москва и Вашингтон пока не пришли к соглашению о проведении контактов на высшем уровне. Об это заявил на пресс-конференции в понедельник Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Каналы связи, по его словам, действуют и остаются открытыми.

«У нас нет согласованных встреч на высоком политическом уровне. Это вполне реально, и мы готовы к этому, как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин», — отметил Рябков.

Информационный туман: Политолог счёл вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным
Информационный туман: Политолог счёл вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о проведенных переговорах между лидерами. Реакция Кремля последовала после того, как 9 февраля президент США заявил о первых переговорах с российским лидером касательно конфликта на Украине.

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Life.ru

Марина Фещенко
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