МИД положил конец спорам о том, говорили Путин с Трампом, или нет

Москва и Вашингтон пока не пришли к соглашению о проведении контактов на высшем уровне. Об это заявил на пресс-конференции в понедельник Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Каналы связи, по его словам, действуют и остаются открытыми.