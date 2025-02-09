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Регион
9 февраля, 03:49
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Трамп заявил, что поговорил с Путиным и обсудил с ним Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил газете New York Post на борту самолёта Air Force One.

Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа. Американский лидер заметил, что у него есть план по прекращению конфликта, а также добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, в отличие от его предшественника Джо Байдена, которого он считает «полным позором». Лидер Белого дома указал, что если бы он был президентом в 2022 году, конфликта бы «никогда не произошло».

В свою очередь, по словам Трампа, Путин заявил ему, что хочет, чтобы «люди перестали гибнуть» в продолжающемся конфликте.

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Ранее Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным. Он уже не в первый раз указал, что хочет положить конец событиям на Украине. Однако продолжающиеся заявления уже поселили сомнения в умах политологов, которые заподозрили, что у республиканца нет никакого плана по завершению конфликта. В Кремле так же отметили, что субстантивных предложений от Америки пока нет.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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