Трамп заявил, что поговорил с Путиным и обсудил с ним Украину

Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа. Американский лидер заметил, что у него есть план по прекращению конфликта, а также добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, в отличие от его предшественника Джо Байдена, которого он считает «полным позором». Лидер Белого дома указал, что если бы он был президентом в 2022 году, конфликта бы «никогда не произошло».