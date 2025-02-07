«Ничего субстантивного»: В Кремле высказались о заявлениях в США по Украине

На данный момент США ежедневно по украинскому вопросу делают только заявления, которые почти сразу опровергаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.

«Нам нечего пока добавить по этой теме. Очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками. Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать, пока чего-то субстантивного на этот счёт нет», — отметил представитель Кремля.