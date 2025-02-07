«Ничего субстантивного»: В Кремле высказались о заявлениях в США по Украине
Песков: Субстантивных предложений по Украине от США пока нет
На данный момент США ежедневно по украинскому вопросу делают только заявления, которые почти сразу опровергаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.
«Нам нечего пока добавить по этой теме. Очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками. Нет возможности и нет желания на каждое подобное сообщение реагировать, пока чего-то субстантивного на этот счёт нет», — отметил представитель Кремля.
Ранее в Сеть слили новый мирный план Трампа по Украине, однако его оригинальность до сих пор не подтверждена. Тем временем спецпосланник американского президента назвал первый шаг, который в Штатах планируют предпринять для установления мира на Украине.
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