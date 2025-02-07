Песков оценил готовность России к переговорам по Украине
Песков: Россия открыта к переговорам по Украине
Москва сохранила готовность к переговорному процессу по украинскому конфликту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что готовность сохраняется и Россия открыта к переговорам.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом признал, что ВСУ не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями. Также он заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при условии. В Кремле сочли пустословием слова Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «готовность» Киева обсуждать урегулирование должна зиждиться на чём-то кроме законодательного запрета.
Life.ru