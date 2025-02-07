Песков оценил готовность России к переговорам по Украине

Москва сохранила готовность к переговорному процессу по украинскому конфликту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — отметил представитель Кремля на брифинге.