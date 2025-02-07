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Регион
7 февраля, 10:11

Песков оценил готовность России к переговорам по Украине

Песков: Россия открыта к переговорам по Украине

Москва сохранила готовность к переговорному процессу по украинскому конфликту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что готовность сохраняется и Россия открыта к переговорам.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом признал, что ВСУ не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями. Также он заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при условии. В Кремле сочли пустословием слова Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «готовность» Киева обсуждать урегулирование должна зиждиться на чём-то кроме законодательного запрета.

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Life.ru

Александр Юнашев
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