Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные Украиной территории
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы страны не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями, возложив вину за это на Запад и на нехватку поддержки.
«На данный момент у нас не получится вернуть все наши территории. Мы должны быть реалистами: мы не можем жертвовать миллионами людей ради цели, которая может так и не быть достигнута», — отметил он в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.
Лидер киевского режима также подчеркнул недостаточность помощи, предоставляемой украинскими союзниками. Зеленский описал нынешнее положение ВСУ на фронте как «очень сложное» и выразил готовность Киева закончить активную фазу боевых действий.
Стоит напомнить, что в этом же интервью Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, если это станет единственным способом для достижения мира на Украине. До этого лидер режима в Киеве просил у Запада ядерное оружие для Украины.
kmu.gov.ua