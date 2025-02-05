Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы страны не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями, возложив вину за это на Запад и на нехватку поддержки.

«На данный момент у нас не получится вернуть все наши территории. Мы должны быть реалистами: мы не можем жертвовать миллионами людей ради цели, которая может так и не быть достигнута», — отметил он в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.