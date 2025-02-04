Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты не намерены принимать Украину в НАТО, то они могли бы рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия для обеспечения безопасности. Эту идею он высказал в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

Главарь киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в Североатлантический альянс может занять много лет, и в этом контексте возникает вопрос о том, как Украина сможет защитить себя. В связи с этим он призвал к предоставлению ядерного оружия Киеву.