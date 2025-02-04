«Партнёры, помогите нам»: Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие
Зеленский: США могут дать Украине ядерное оружие, если не хотят принимать в НАТО
Зеленский считает, что ядерное оружие может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты не намерены принимать Украину в НАТО, то они могли бы рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия для обеспечения безопасности. Эту идею он высказал в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.
Главарь киевского режима отметил, что процесс вступления Украины в Североатлантический альянс может занять много лет, и в этом контексте возникает вопрос о том, как Украина сможет защитить себя. В связи с этим он призвал к предоставлению ядерного оружия Киеву.
«Поэтому сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнёры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны», — заявил Зеленский.
В конце января газета Washington Post сообщила, что президент США подписал указ о приостановке финансовой помощи другим государствам, что якобы привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. Однако официального подтверждения этой интерпретации из Вашингтона не поступало. Позже агентство Reuters объявило о возобновлении поставок американского оружия на Украину. В Кремле отметили, что это очевидно, так как никто не объявлял о прекращении поставок.