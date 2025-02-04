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4 февраля, 09:24

«Это очевидно»: В Кремле оценили сообщения о возобновлении помощи США Украине

Песков назвал очевидным продолжение поставок американского оружия Украине

В Кремле не удивлены продолжению поставок американского оружия Украине, это очевидно, так как обратного никто не декларирован. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую публикацию Reuters о возобновлении поставок.

«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — сказал представитель Кремля на брифинге.

«Продолжение хаотичного пути»: В Госдуме оценили возобновление поставок оружия Украине от США
«Продолжение хаотичного пути»: В Госдуме оценили возобновление поставок оружия Украине от США

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о возобновлении поставок американского оружия на Украину. По данным СМИ, Белый дом изменил предыдущую оценку и снова начал оказывать помощь Киеву. В конце января газета Washington Post сообщила о том, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке финансовой помощи другим странам якобы привёл к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. Официального подтверждения такой трактовки не высказывалось.

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Life.ru

Александр Юнашев
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