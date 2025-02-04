«Это очевидно»: В Кремле оценили сообщения о возобновлении помощи США Украине
Песков назвал очевидным продолжение поставок американского оружия Украине
В Кремле не удивлены продолжению поставок американского оружия Украине, это очевидно, так как обратного никто не декларирован. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментирую публикацию Reuters о возобновлении поставок.
«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о возобновлении поставок американского оружия на Украину. По данным СМИ, Белый дом изменил предыдущую оценку и снова начал оказывать помощь Киеву. В конце января газета Washington Post сообщила о том, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке финансовой помощи другим странам якобы привёл к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины. Официального подтверждения такой трактовки не высказывалось.
Life.ru