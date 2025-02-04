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Регион
3 февраля, 21:11

СМИ сообщили о возобновлении поставок оружия США на Украину

Reuters: США начали поставлять оружие на Украину после приостановки

США вновь начали отправлять оружие на Украину после январской паузы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Поставки возобновились, потому что Белый дом изменил предыдущую оценку и снова начал оказывать помощь Киеву.

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Один из чиновников США рассказал, что в администрации есть разные мнения о том, насколько сильно Вашингтон должен продолжать поддерживать Украине оружием из своих запасов.

Напомним, в конце января президент Дональд Трамп сообщил о том, что его команда рассматривает возможность продолжения вооружений для Украины. Тогда же он подчёркивал, что планирует затронуть эту тему в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Лия Мурадьян
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