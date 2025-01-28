Трамп отдал жёсткий приказ по защите США от катастрофического оружия «Железным куполом»

Президент США Дональд Трамп дал поручение главе Минобороны страны Питу Хегсету разработать проект системы ПРО «Железный купол» над страной в двухмесячный срок. Глава государства подписал соответствующий указ, где также подробно говорится о преимуществах системы.

«В течение 60 дней начиная с даты этого постановления министр обороны представит президенту эталонную архитектуру, требования, основанные на возможностях, и план реализации для противоракетного щита следующего поколения», — сказано в тексте.

Комплекс должен будет выполнять функции по защите от баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, направленных против США, а также система сможет перехватывать часть вражеских снарядов на этапе разгона. Как подчёркивается в тексте, самой «катастрофической угрозой» для Штатов по-прежнему остаются именно перечисленные выше ракеты.