Трамп отдал жёсткий приказ по защите США от катастрофического оружия «Железным куполом»
Трамп поручил представить проект системы ПРО «Железный купол» над США за 60 дней
Дональд Трамп. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент США Дональд Трамп дал поручение главе Минобороны страны Питу Хегсету разработать проект системы ПРО «Железный купол» над страной в двухмесячный срок. Глава государства подписал соответствующий указ, где также подробно говорится о преимуществах системы.
«В течение 60 дней начиная с даты этого постановления министр обороны представит президенту эталонную архитектуру, требования, основанные на возможностях, и план реализации для противоракетного щита следующего поколения», — сказано в тексте.
Комплекс должен будет выполнять функции по защите от баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, направленных против США, а также система сможет перехватывать часть вражеских снарядов на этапе разгона. Как подчёркивается в тексте, самой «катастрофической угрозой» для Штатов по-прежнему остаются именно перечисленные выше ракеты.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует серьёзные изменения в оборонной политике страны. Новый министр обороны Пит Хегсет в ходе своей первой встречи с журналистами в Пентагоне рассказал о грядущих инициативах. В их числе разработка системы противоракетной обороны, которая будет основана на израильской технологии «Железного купола».