«Железный купол» и отмена инклюзии: Армия США начала меняться при администрации Трампа

Администрация США планирует серьёзные изменения в оборонной политике страны. Новый министр обороны Пит Хегсет в ходе своей первой встречи с журналистами в Пентагоне рассказал о грядущих инициативах. В их числе разработка системы противоракетной обороны, которая будет основана на израильской технологии «Железного купола».

По словам Хегсета, в ближайшее время ожидается подписание ряда указов, которые затронут как оборонные, так и кадровые вопросы. Среди ключевых решений — ликвидация программ, направленных на поддержку разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в армии, возвращение военнослужащих, уволенных за отказ от вакцинации против CoViD-19, а также начало работы над американской версией ПРО. Министр отметил, что эти инициативы полностью поддерживаются руководством оборонного ведомства.

Представитель Пентагона также добавил, что реформы направлены на усиление обороноспособности страны и оптимизацию работы Министерства обороны в соответствии с новым курсом администрации.

«Ожидается дополнительное количество указов, которые мы полностью поддерживаем», — заявил Хегсет.