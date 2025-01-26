«НАТО 3.0»: В Финляндии предрекли усиление альянса после президентства Трампа
Глава Финляндии Стубб: НАТО станет сильнее к концу президентского срока Трампа
Финский президент Александер Стубб заявил, что к моменту окончания президентства Дональда Трампа НАТО станет сильнее. Он подчеркнул, что к этому времени Соединённые Штаты обязательно останутся частью альянса.
«Я надеюсь, что тогда мы увидим ещё более мощное НАТО, НАТО 3.0, но это точно будет НАТО с американским членством, я в этом ни секунды не сомневаюсь», — сказал Стубб в беседе с изданием Spiegel.
По его мнению, для Америки участие в НАТО весьма выгодно с точки зрения безопасности. Кроме того, финский лидер предположил, что через четыре года Украина может стать частью этой организации.
Ранее Трамп сообщил о вероятности прекращения финансовой помощи НАТО от США. В разговоре с журналистами он выразил недовольство тем, что альянс не обеспечивает должную защиту для Вашингтона. Также Трамп снова подчеркнул необходимость, чтобы страны-участники альянса увеличили свои оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.
ТАСС / AP / Vesa Moilanen