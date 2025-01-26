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Регион
26 января, 18:06

«НАТО 3.0»: В Финляндии предрекли усиление альянса после президентства Трампа

Глава Финляндии Стубб: НАТО станет сильнее к концу президентского срока Трампа

Финский президент Александер Стубб заявил, что к моменту окончания президентства Дональда Трампа НАТО станет сильнее. Он подчеркнул, что к этому времени Соединённые Штаты обязательно останутся частью альянса.

«Я надеюсь, что тогда мы увидим ещё более мощное НАТО, НАТО 3.0, но это точно будет НАТО с американским членством, я в этом ни секунды не сомневаюсь», — сказал Стубб в беседе с изданием Spiegel.

По его мнению, для Америки участие в НАТО весьма выгодно с точки зрения безопасности. Кроме того, финский лидер предположил, что через четыре года Украина может стать частью этой организации.

Москва не ждёт никаких «потрясений» для НАТО со стороны Трампа
Москва не ждёт никаких «потрясений» для НАТО со стороны Трампа

Ранее Трамп сообщил о вероятности прекращения финансовой помощи НАТО от США. В разговоре с журналистами он выразил недовольство тем, что альянс не обеспечивает должную защиту для Вашингтона. Также Трамп снова подчеркнул необходимость, чтобы страны-участники альянса увеличили свои оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.

Обложка ©

ТАСС / AP / Vesa Moilanen

Александра Мышляева
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