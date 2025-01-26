«НАТО 3.0»: В Финляндии предрекли усиление альянса после президентства Трампа

Финский президент Александер Стубб заявил, что к моменту окончания президентства Дональда Трампа НАТО станет сильнее. Он подчеркнул, что к этому времени Соединённые Штаты обязательно останутся частью альянса.

«Я надеюсь, что тогда мы увидим ещё более мощное НАТО, НАТО 3.0, но это точно будет НАТО с американским членством, я в этом ни секунды не сомневаюсь», — сказал Стубб в беседе с изданием Spiegel.

По его мнению, для Америки участие в НАТО весьма выгодно с точки зрения безопасности. Кроме того, финский лидер предположил, что через четыре года Украина может стать частью этой организации.