Трамп грозит остановить финансирование НАТО из-за плохой защиты США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил возможность остановки финансовой поддержки НАТО со стороны США. В беседе с журналистами в Белом доме он обвинил альянс в отсутствии защиты для Вашингтона.

«Мы защищаем их, но они нас — нет. Понимаете? Я не уверен, что стоит что-то тратить, но помощь им – наш долг», — сказал Трамп представителям СМИ.

Кроме того, Трамп вновь высказал мнение о том, что участники альянса обязаны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от своего ВВП.