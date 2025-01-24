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Регион
24 января, 01:48

Трамп грозит остановить финансирование НАТО из-за плохой защиты США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил возможность остановки финансовой поддержки НАТО со стороны США. В беседе с журналистами в Белом доме он обвинил альянс в отсутствии защиты для Вашингтона.

«Мы защищаем их, но они нас — нет. Понимаете? Я не уверен, что стоит что-то тратить, но помощь им – наш долг», — сказал Трамп представителям СМИ.

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Кроме того, Трамп вновь высказал мнение о том, что участники альянса обязаны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от своего ВВП.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, запад ждут потери не в миллиардах, а в триллионах. Рютте уверен, что Западу придётся раскошелиться в случае капитуляции Киева.

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nato.int/cps/ru

Лия Мурадьян
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