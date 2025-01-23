Гробы поедут в ЕС: Россия объявила о своём ответе на отправку 200 тысяч солдат НАТО в Киев

Специальная военная операция продолжится до тех пор, пока не закончится переговорный процесс. Что конкретно будет в будущем относительно СВО — неизвестно и говорить о результатах беседы или о её составляющей пока очень рано и трудно. Но и так ясно, что любой иностранный контингент на Украине ждёт уничтожение, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, комментируя рассуждения об отправке об отправке от 50 до 200 тысяч солдат НАТО в Незалежную.

«У нас не совпадают никакие минимальные условия, которые могли бы выдвигать стороны друг к другу, поэтому вопрос переговоров очень-очень далёкий. В это время будут те же тенденции, которые были в прошлом году. То есть, украинская армия будет нести огромные потери, которые она несёт. Если раньше это было по 200 человек в день, по 500, сейчас это стало нормой то, что по 1000 человек в день погибают. Следовательно, это по 30 тысяч каждый месяц. Это огромные, огромные потери», — сказал политолог.

На фоне таких огромных потерь Украина и захотела разместить на линии соприкосновения 40-50 тысяч иностранных военных в рамках урегулирования конфликта. При этом Незалежной не важно, будут это польские, французские, немецкие или английские солдаты. Такой контингент всё равно будет расцениваться Россией как абсолютно законная цель, предупреждает собеседник Life.ru.

«Появление всех этих деятелей европейских — 50 тысяч, 100 или 200 — мы готовы. Чем больше их там будет, тем кучнее они будут располагаться. Также они будут представлять для нас более серьёзную и большую мишень, соответственно больше их и будет погибать — гробы в огромном количестве будут идти в европейские страны и подрывать основы действующих там режимов. России для того, чтобы уничтожить 50 или 100 тысяч солдат, потребуется несколько месяцев, а для них это чудовищно огромные потери», — объяснил Матвейчев.