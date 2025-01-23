Украина ждёт армию из 50 тысяч солдат НАТО для отправки на 1000-километровую линию обороны
FT: В Киеве заявили, что союзники могут отправить на Украину 40-50 тысяч военных
Украинская сторона снова намекает на получение помощи от своих союзников. Уже ничего не стесняясь, киевские чиновники открыто заявляют, что было бы славно получить около 40-50 тысяч военных, которые смогут обеспечить безопасность на границе в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
«По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнёрами, украинские чиновники считают, что (отправка, — Прим. Life.ru) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — пишет издание.
В НАТО, кстати, уже заявили, что сила такой численностью действительно может помочь Украине не стать целью и не требовать немедленного подкрепления. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник альянса Камиль Гранд. По его словам, такие силы могут быть созданы в рамках специальной коалиции, которую будет возглавлять Великобритания, Франция и Нидерланды, с участием стран Балтии и Северной Европы.
Напомним, что Зеленский и украинская сторона при любом удобном случае пытается намекнуть Западу на помощь, которую Киев ждёт от них постоянно. Например, на Всемирном экономическом форуме в Давосе не обошлось без подобных просьб. Глава киевского режима заявил, что не может снизить возраст мобилизации из-за нехватки вооружения. Политик намекнул, для воплощения данной инициативы Незалежной снова требуется военная поддержка.
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