Украинская сторона снова намекает на получение помощи от своих союзников. Уже ничего не стесняясь, киевские чиновники открыто заявляют, что было бы славно получить около 40-50 тысяч военных, которые смогут обеспечить безопасность на границе в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.

«По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнёрами, украинские чиновники считают, что (отправка, — Прим. Life.ru) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — пишет издание.

В НАТО, кстати, уже заявили, что сила такой численностью действительно может помочь Украине не стать целью и не требовать немедленного подкрепления. Об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник альянса Камиль Гранд. По его словам, такие силы могут быть созданы в рамках специальной коалиции, которую будет возглавлять Великобритания, Франция и Нидерланды, с участием стран Балтии и Северной Европы.