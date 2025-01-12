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12 января, 17:22

В Польше осадили Зеленского после его очередного требования военной помощи

Министр Косиняк-Камыш призвал Зеленского помнить о касках и танках от Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times отметил, что Украина и Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую Варшава уже оказала. Так он прокомментировал запрос Киева о передаче истребителей МиГ-29 для нужд ВСУ.

«С одной стороны, я понимаю Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что, когда другие присылали только каски, мы посылали танки», — сказал польский министр.

Зеленский ранее поднимал вопрос о необходимости передачи истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении польской армии. Он отметил, что эти истребители обладают хорошей авионикой и что украинские пилоты уже имеют опыт их эксплуатации. При этом польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Варшава поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 не готова.


В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине
В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине
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ТАСС / ЕРА

Наталья Демьянова
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