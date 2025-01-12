В Польше осадили Зеленского после его очередного требования военной помощи
Министр Косиняк-Камыш призвал Зеленского помнить о касках и танках от Польши
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times отметил, что Украина и Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую Варшава уже оказала. Так он прокомментировал запрос Киева о передаче истребителей МиГ-29 для нужд ВСУ.
«С одной стороны, я понимаю Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что, когда другие присылали только каски, мы посылали танки», — сказал польский министр.
Зеленский ранее поднимал вопрос о необходимости передачи истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении польской армии. Он отметил, что эти истребители обладают хорошей авионикой и что украинские пилоты уже имеют опыт их эксплуатации. При этом польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Варшава поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 не готова.
ТАСС / ЕРА