В Польше осадили Зеленского после его очередного требования военной помощи

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times отметил, что Украина и Владимир Зеленский должны помнить о помощи, которую Варшава уже оказала. Так он прокомментировал запрос Киева о передаче истребителей МиГ-29 для нужд ВСУ.

«С одной стороны, я понимаю Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что, когда другие присылали только каски, мы посылали танки», — сказал польский министр.