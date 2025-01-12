В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине

В польском обществе накопилась серьёзная усталость из-за украинских беженцев и конфликта на территории Незалежной в целом. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

При этом он отметил, что Польша продолжит придерживаться инициативы, выдвинутой новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, по отчислению на военные расходы НАТО до 5% ВВП страны. Однако, по признаю польского министра, Варшава не станет отправлять своих миротворцев для урегулирования конфликта.

«Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства – это не те, кто каким-либо образом должен появляться со своими войсками на Украине», — сказал Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.