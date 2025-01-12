В Польше заявили об усталости от конфликта на Украине
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Польское общество устало от украинского конфликта
В польском обществе накопилась серьёзная усталость из-за украинских беженцев и конфликта на территории Незалежной в целом. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что Польша продолжит придерживаться инициативы, выдвинутой новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, по отчислению на военные расходы НАТО до 5% ВВП страны. Однако, по признаю польского министра, Варшава не станет отправлять своих миротворцев для урегулирования конфликта.
«Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства – это не те, кто каким-либо образом должен появляться со своими войсками на Украине», — сказал Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.
Ранее избранный американский президент Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение России и Украины будет заключено к Пасхе. Будущий глава Белого дома будет стремиться к мирному урегулированию конфликта в кратчайшие сроки.
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