Российские военные могут взять под контроль всю территорию Украины. Такое мнение высказали в польском издании Mysl Polska.

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — отмечают авторы статьи.

В публикации отмечается, что Россия не начинала конфликт на Украине. Специальная военная операция была необходима для защиты основ безопасности РФ, указано в материале. Таким образом Москва ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а также обучающих ВСУ инструкторов НАТО.