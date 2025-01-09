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Регион
9 января, 14:48

В Польше предрекли Киеву мрачное будущее и сделали неожиданное заявление о СВО

Mysl Polska: Армия России может занять всю территорию Украины

Российские военные могут взять под контроль всю территорию Украины. Такое мнение высказали в польском издании Mysl Polska.

«Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», — отмечают авторы статьи.

В публикации отмечается, что Россия не начинала конфликт на Украине. Специальная военная операция была необходима для защиты основ безопасности РФ, указано в материале. Таким образом Москва ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а также обучающих ВСУ инструкторов НАТО.

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Ранее появился ещё один мрачный для Киева прогноз. Формату «Рамштайн» по Украине в США предсказали распад после ухода с поста главы Пентагона Ллойда Остина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Никита Никонов
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