«Удар для Киева»: Формату «Рамштайн» по Украине предсказали распад

Контактная группа по Украине может распасться после ожидаемого ухода министра обороны США Ллойда Остина, сообщает газета Politico. Это станет серьёзным ударом для Киева.

Издание отмечает, что Остин сейчас находится в Германии, где в последний раз как глава Пентагона участвует во встрече с союзниками по вопросам помощи Киеву.

«Когда группа соберётся в следующий раз, всё может выглядеть совершенно иначе — если она вообще соберётся... Распад группы станет ударом для Украины, которая теряет позиции на фоне наступления российских войск и сталкивается с трудностями в наборе и обучении новых сил», — указывает газета.

Также подчеркивается, что после отставки Остина, когда новый президент США Дональд Трамп вступит в должность, контактная группа лишится своего ключевого вдохновителя и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя руководство. Тем не менее, согласно информации издания, чиновники НАТО считают, что группа всё ещё может функционировать без Остина, хотя и в измененном формате. Один из представителей альянса отметил, что Великобритания, которая проводила первые встречи союзников, и Германия, являющаяся крупным поставщиком помощи Украине, могут стать потенциальными лидерами группы.