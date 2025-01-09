Шеф Пентагона шокировал правдой об Армии России и ВСУ перед саммитом коалиции «Рамштайн»
Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в украинском конфликте
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Министр обороны Америки Ллойд Остин неохотно признал, что Армия Россия обладает «некоторым преимуществом» перед ВСУ в украинском конфликте. Такое заявление шеф Пентагона накануне саммита коалиции «Рамштайн» сделал в интервью агентству Bloomberg накануне заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии.
«Существует мнение, что Россия задаёт здесь тон и у неё есть все преимущества. У неё действительно есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует», — заметил Остин.
25-я встреча в формате «Рамштайн» пройдёт сегодня, 9 января. Представители Контактной группы по вопросам обороны Украины соберутся на немецкой военной авиабазе после четырёх месяцев перерыва. Прошлая прошла в сентябре. На ней Владимир Зеленский призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина.