Шеф Пентагона шокировал правдой об Армии России и ВСУ перед саммитом коалиции «Рамштайн»

Министр обороны Америки Ллойд Остин неохотно признал, что Армия Россия обладает «некоторым преимуществом» перед ВСУ в украинском конфликте. Такое заявление шеф Пентагона накануне саммита коалиции «Рамштайн» сделал в интервью агентству Bloomberg накануне заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Существует мнение, что Россия задаёт здесь тон и у неё есть все преимущества. У неё действительно есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует», — заметил Остин.