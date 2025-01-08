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8 января, 19:56

Пентагон анонсировал «очень значительный» транш военной помощи Украине

Власти США готовятся объявить о значительном пакете военной помощи Украине, который станет частью программы USAI, подразумевающей закупку нового оружия для Незалежной у производителей. Соответствующее заявление было сделано высокопоставленным представителем Пентагона.

«Если всё пойдёт, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI», — сообщил чиновник на брифинге.

При этом, комментируя отправку вооружений со складов США, представитель Пентагона признал, что ВСУ на данный момент не получили 10-20% от всей заявленной помощи.

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А ранее стало известно, что ведущий координатор поставок оружия США Украине Лора Купер ушла в отставку. Журналисты считают, что она решила завершить карьеру в страхе перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Austin Nooe

Тимур Хингеев
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