Пентагон анонсировал «очень значительный» транш военной помощи Украине

Власти США готовятся объявить о значительном пакете военной помощи Украине, который станет частью программы USAI, подразумевающей закупку нового оружия для Незалежной у производителей. Соответствующее заявление было сделано высокопоставленным представителем Пентагона.

«Если всё пойдёт, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI», — сообщил чиновник на брифинге.

При этом, комментируя отправку вооружений со складов США, представитель Пентагона признал, что ВСУ на данный момент не получили 10-20% от всей заявленной помощи.