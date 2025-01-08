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8 января, 13:10

«Украинские потребности и американские возможности»: В Киев прибыла делегация из США

Делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев

Делегация под руководством директора по вопросам Украины Совета национальной безопасности США Уинфилда Свонтона прибыла в Киев для обсуждения помощи Незалежной. Об этом сообщает украинское оборонное ведомство. Отмечается, что встреча состоялась непосредственно перед заседанием контактной группы в формате «Рамштайн», которое должно пройти 9 января в Германии.

По данным Минобороны Украины, в повестке киевской встречи — обсуждение результатов помощи США Украине в минувшем году, а также планов на 2025 год. В частности, стороны говорили об инвестициях в украинское производство беспилотников и других совместных проектах ВПК.

«Отдельное внимание было уделено дальнейшей помощи США в отношении определённых видов вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции по украинским потребностям и американским возможностям», — уточнили в МО Украины.

МО США: Контактная группа 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года
МО США: Контактная группа 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без американской помощи. Тем не менее, США готовятся объявить о «существенной» помощи Киеву. В то же время в США заявили, что сделка Трампа по Украине опасна для страны. Кроме того, в США раскусили замысел Зеленского против России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Борис Эльфанд
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