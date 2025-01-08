Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, если США перестанут оказывать ей помощь. Об этом заявил американский политолог Роберт Каган, супруг экс-заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Обозреватель The Atlantic обратил внимание, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс не скрывает своего безразличия к судьбе Незалежной.

«Скоро мы узнаем, разделяет ли американский народ его безразличие, так как в том случае, если в ближайшее время не будет новых больших вливаний помощи со стороны Соединённых Штатов, Украина, скорее всего, проиграет войну в течение следующих 12-18 месяцев», — отметил эксперт.