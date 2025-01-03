В Совфеде назвали Украину нежизнеспособной без помощи Запада
Сенатор Пушков: Украина нежизнеспособна без финансовой помощи Запада
По официальный данным украинских источников, западные поставили Киеву 41,7 миллиарда долларов без учёта военной помощи. Из этого можно сделать вывод, что без поддержки Украина попросту нежизнеспособна. Об этом заявил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
«Госдолг страны превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80-90 миллиардов долларов. Эти данные ещё раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна», — отметил сенатор.
Пушков также отметил, что данные Всемирного банка о ВВП Украины, который оценивается в 175 миллиардов долларов, могут быть недостоверными. По его словам, Украина потеряла несколько промышленных регионов и около восьми миллионов человек, которые переехали в Европу. Эти факторы, по его мнению, должны были оказать влияние на ВВП страны.
Тем временем в США поговаривают о поражении Украины. Там заявили, что применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению.
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