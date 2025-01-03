По официальный данным украинских источников, западные поставили Киеву 41,7 миллиарда долларов без учёта военной помощи. Из этого можно сделать вывод, что без поддержки Украина попросту нежизнеспособна. Об этом заявил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Госдолг страны превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80-90 миллиардов долларов. Эти данные ещё раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна», — отметил сенатор.

Пушков также отметил, что данные Всемирного банка о ВВП Украины, который оценивается в 175 миллиардов долларов, могут быть недостоверными. По его словам, Украина потеряла несколько промышленных регионов и около восьми миллионов человек, которые переехали в Европу. Эти факторы, по его мнению, должны были оказать влияние на ВВП страны.