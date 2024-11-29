Применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Об этом пишет American Conservative.

«Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов. Россия уже победила», — говорится в сообщении.

Автор статьи также опасается, что продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению. Кроме того, по словам экспертов, использование западных ракет лишь ухудшает ситуацию в Европе.