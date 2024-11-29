«Орешник» (ракета)
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29 ноября, 12:23

«Россия уже победила»: В США рассказали, почему западные ракеты не помогут ВСУ

AC: Ракеты ATACMS и Storm Shadow не повлияют на ход конфликта — РФ уже победила

Применение ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow не сможет повлиять на ход конфликта, потому что Россия уже победила. Об этом пишет American Conservative.

«Удары по российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow не смогут изменить исход конфликта на Украине — на это нет никаких шансов. Россия уже победила», — говорится в сообщении.

Автор статьи также опасается, что продолжение боевых действий на Украине приведёт лишь к её дальнейшему разрушению. Кроме того, по словам экспертов, использование западных ракет лишь ухудшает ситуацию в Европе.

«Беспокоит то, что те же самые люди, которые уверяли нас, что Россия согласится на расширение НАТО до своих границ, теперь уверяют нас, что неоднократные угрозы Путина прибегнуть к ядерному оружию не вызывают беспокойства», — пишет автор.

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Как сообщал Life.ru, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью «атакамсов». Позже украинские войска нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. ВС России ответили на это ударом новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Алена Пенчугина
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