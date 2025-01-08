Координация западных держав по поставкам вооружений Украине сохранится на прежнем уровне даже после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Соответствующее заявление 7 января в рамках брифинга сделал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Не могу говорить о том, какое решение примет будущая администрация по поводу её роли [в координации поставок вооружений Украине], однако я в высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», — отметил представитель Министерства обороны США в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

Работа союзников киевского режима по укреплению обороноспособности Незалежной после 20 января продолжится «в том или ином виде», заключил военный.