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7 января, 23:57

Пентагон: Приход к власти Трампа не скажется на международной поддержке Украины

Координация западных держав по поставкам вооружений Украине сохранится на прежнем уровне даже после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Соответствующее заявление 7 января в рамках брифинга сделал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Не могу говорить о том, какое решение примет будущая администрация по поводу её роли [в координации поставок вооружений Украине], однако я в высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», — отметил представитель Министерства обороны США в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

Работа союзников киевского режима по укреплению обороноспособности Незалежной после 20 января продолжится «в том или ином виде», заключил военный.

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Напомним, 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине состоится уже 9 января. В мероприятии в последний раз примет участие министр обороны США Ллойд Остин. Там глава ведомства должен анонсировать «существенный» пакет военной помощи Киеву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Анатолий Цейко
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