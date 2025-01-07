FAZ: Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx KF41

Германия отправила на Украину первую БМП Lynx KF41, стало известно изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным FAZ, машина пройдёт серию испытаний в Незалежной перед стартом массовых поставок.

Ещё в начале декабря немецкий концерн Rheinmetall сообщал, что в ближайшее время начнёт снабжать ВСУ новейшими БМП. Технику обещали не только доставлять в готовом виде, но и производить на территории Украины.

«Rheinmetall находится в процессе налаживания производства БМП Lynx в Украине через существующее совместное предприятие. Соответствующие передачи Украине планируются в кратчайшие сроки», — сообщал тогда генеральный директор компании Армин Паппергер.

Напомним, что Lynx KF41 впервые была представлена в 2018 году. БМП оснащена 35-мм автопушкой и сдвоенным противотанковым ракетным комплексом. Также в комплектацию машины могут входить средства РЭБ и комплекс беспилотной разведки.