Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что поставки оружия Киеву начались задолго до начала спецоперации (СВО). В разговоре с РИА «Новости» дипломат отметила, что это заявление лишь подтверждает важность демилитаризации Украины.

По словам Захаровой, российская сторона на протяжении многих лет предупреждала о накачке Незалежной оружием со стороны США и Великобритании. Она также припомнила регулярные учения НАТО в Чёрном море, которые сопровождались нарушениями границ РФ. Кроме того, дипломат указала на опасное сближение западной военной авиации с гражданскими самолётами в воздушном пространстве нашей страны, что представляет собой серьёзную угрозу.

«Собственно, поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны», — подчеркнула Захарова.