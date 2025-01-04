«Вопрос не в уступке»: Блинкен усомнился в шансах Киева на возврат утерянных территорий

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает маловероятным возвращение Киевом территорий, вошедших в состав России. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.

«Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта. — Прим. Life.ru) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдёт ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?» — сказал глава Госдепа.

Прямого ответа на вопрос о том, придётся ли Киеву уступить контролируемые РФ территории, он не дал. Блинкен лишь указал, что Киеву нужны гарантии безопасности и вступление в НАТО для того, чтобы перемирие с РФ было продолжительным. При этом сам Блинкен ранее заявлял, что процесс вступления Украины в альянс будет сложным пунктом переговоров с Москвой.