«Лживая игра»: Испугавшийся ядерного оружия РФ Блинкен получил жёсткий ответ из Госдумы

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном применении Россией ядерного оружия являются элементом лживой игры, уверен член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, американский дипломат, говоря о ядерной угрозе со стороны Москвы, пытается перетянуть Китай на свою сторону.

«Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия. Вот только сегодня США не верят даже в Европе, с чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют?» — задал риторический вопрос парламентарий.

В беседе с РИА «Новости» Белик также подчеркнул, что РФ может применить ядерное оружие, однако пойдёт на данный шаг только в случае массированного удара по территории нашей страны. В то же время Блинкен старается доказать всему миру, мол, Москва «непредсказуема и опасна». Вот только в мире уже давно убедились, что лживый язык и правительство Штатов являются синонимами, заключил депутат.