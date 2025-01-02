Последнее предупреждение. Как новая ядерная доктрина России охладила головы на Западе В 2024 году российские власти внесли изменения в ядерную доктрину. Теперь под ударом может оказаться любой, кто угрожает суверенитету и территориальной целостности России и союзников. 1 января, 21:35 В России принята новая ядерная доктрина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BERK CAN

19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину государства. Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания теперь распространяются и на наших союзников, которым тоже угрожают западные соседи.

Почему изменилась ядерная доктрина

Начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов, выступая перед военными атташе иностранных государств, прямо заявил, что изменить подход по применению ядерного оружия нас вынудили негативные изменения военно-политической обстановки. Ещё в сентябре, когда только обсуждались изменения, их называли сигналом для западных стран.

— Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев тогда же напомнил, что решение о ядерном ударе принимает верховный главнокомандующий, а ситуация, в которой применят этот тип вооружения, будет оцениваться вместе с другими факторами. Кроме того, он отметил, что обновления могут поумерить пыл наших противников. Западные лидеры изучили документ, после чего подняли вой и некоторые даже решили откреститься от боевых действий. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией. Валерий Герасимов отметил, что после опубликования доктрины на Западе началась пропагандистская кампания по дискредитации России в ядерном вопросе.

Когда Россия может применить ядерное оружие

Странам Коллективного Запада больше не получится угрожать России и её союзникам и спать спокойно. Даже если у них нет собственного ядерного оружия, но они предоставили свою территорию для агрессии, то по ним тоже прилетит. Например, в рамках НАТО Вашингтон заключил договоры о предоставлении ядерного оружия ряду стран, в том числе Германии и Италии. Своих разработок у них нет. Так вот, из-за того что на территории этих государств есть такое оружие, то они автоматически попадают под прицел.

— Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы, — говорится в документе.

Ядерное оружие Россия будет применять при угрозе суверенитету или территориальной целостности государства. Раньше удар нанесли бы при угрозе существования. Под агрессией понимается получение точных сведений о массированном старте сил воздушно-космического нападения и пересечение ими государственной границы. Под ними подразумевают самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

— Агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против Российской Федерации и (или) её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом, — сказано в доктрине.

Кого ещё защищает «ядерный зонтик»

Кроме России под защиту ядерного оружия попала Белоруссия. Интересно, что на протяжении всего документа фигурируют союзники России. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу пояснил, что ядерная доктрина России распространяется и на страны ОДКБ. Возможно, также она затрагивает и тех, кто подписал с нами оборонный договор. Последним таким государством стала КНДР — это ещё один тревожный звоночек для Запада.

— Ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным, — заявил Валерий Герасимов.

Авторы Даниил Черных